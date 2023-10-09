Понедельник, 9 Октября 2023 11:10

АрмИнфо.В результате сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и Королевством Бельгия накануне 5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с горюче-смазочными материалами близ Степанакерта, были переведены в ведущие специализированные медицинские центры этих стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, все переведенные - несовершеннолетние.

Чуть ранее ведомство сообщило, что еще семь пациентов, пострадавших в результате взрыва и военной агрессии в Нагорном Карабахе, были переведены в лучшие клиники Франции, Болгарии и Италии для продолжения лечения. Возможность пострадавших продолжить лечение за границей оценивали специалисты этих стран совместно с лечащими врачами. После поступления в медицинские центры Армении в крайне тяжелом состоянии, благодаря профессиональному подходу армянских специалистов, их состояние несколько стабилизировалось и они оказались готовыми к переводу. Пациенты нуждаются в длительном и комплексном лечении.