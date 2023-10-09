Понедельник, 9 Октября 2023 11:08

АрмИнфо.Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель". Об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в интервью Brussels Signal.

"Вслед за капитуляцией Нагорного Карабаха Азербайджан нападет на саму Армению", - считает Тигран Балаян, добавив, что обещания Азербайджана уважать международное право являются пустыми.

"Сейчас мы находимся под неминуемой угрозой вторжения в Армению", - сказал он.

"Главная проблема заключалась в том, что президент Ильхам Алиев до сих пор не столкнулся с какими-либо конкретными последствиями своих экспансионистских планов. После того, что Азербайджан назвал "контртеррористической операцией", Нагорный Карабах капитулировал, и последовал массовый исход проживающих там более 100 000 армян. Теперь Армения утверждает, что президент Алиев намерен добиться большего. В частности, речь идет о "Зангезурском коридоре", который отделяет собственно Азербайджан от Нахиджевана. ", - отмечает СМИ.

При этом заявление посла Азербайджана Brussels Signal о том, что его страна не имеет никаких планов на международно признанную территорию Армении, Балаян счел блефом.

Он процитировал предыдущие заявления президента Алиева о том, что Азербайджан будет "преследовать армян, как собак".

"Агентство Reuters также сообщает, что Алиев на недавней встрече с президентом Турции Эрдоганом заявил, что Зангезур является "исторической азербайджанской землей"", - отмечает СМИ.

По мнению Балаяна, ЕС должен дать Алиеву крайний срок для вывода своей армии из приграничного района Армении и приостановить действие соглашения о безвизовом режиме Азербайджана с ЕС, если он его не выполнит. Он также сказал, что "индивидуальные санкции могут послать четкий сигнал".