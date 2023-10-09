Понедельник, 9 Октября 2023 11:07

АрмИнфо. Армения не участвует в совместных учениях миротворческих сил стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2023", стартовавших в Кыргызстане.

Как сообщает Минобороны Кыргызстана, на полигоне "Эдельвейс" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Основными целями учений являются совершенствование практических навыков органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ. Кроме того, мероприятия направлены на повышение слаженности воинских частей и подразделений.

В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.

В учениях задействованы около 1,5 тыс. военнослужащих миротворческих сил из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Также участие принимают свыше 200 единиц специальной, бронетанковой и автомобильной техники, военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, беспилотная авиация и боевые катера.

Напомним, как правило, эти учения всегда проходили на территории Армении. Однако, в начале этого года руководство РА отказалось принять учения, сославшись на вопросы собственной безопасности.