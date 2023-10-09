Понедельник, 9 Октября 2023 11:06

АрмИнфо.Южному Кавказу нужен мир, сейчас самое время. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклий Гарибашвили в Тбилиси.

По его словам, разговор с Ираклием Гарибашвили коснулся важности мира на Южном Кавказе.

"Вызовы все еще остаются, проблемы все еще существуют, мир еще не полностью установлен на Южном Кавказе, и сегодня мы говорили об этом в ходе нашего разговора с господином премьер-министром. Южному Кавказу нужен мир, сейчас самое время. Как уже сказал премьер-министр, мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии, так же как Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - отметил он.

При этом Алиев указал на необходимость активно работать над мирным соглашением с Арменией. "Надеюсь, что мы добьемся этого и на этом создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет происходить трёхстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана", - сказал Алиев, добавив, что если Армения выразит свое согласие, то в Грузии немедленно начнутся двусторонние и трехсторонние встречи.

"Как вы знаете, сегодня ряд стран и международных организаций выступают в роли фасилитаторов в процессе нормализации, Грузия и Азербайджан занимают рецептивную позицию, это беспристрастная позиция по отношению к территориальной целостности наших стран. Мы принимаем любую помощь, но моя идея заключается в том, что самый правильный выбор, будь то исторический аспект или какой-либо другой, с географической точки зрения, нам нужно, чтобы Грузия была вовлечена в эту ситуацию, и я благодарю господина премьер-министра за готовность оказать нам помощь в этом вопросе и предложение нам своей роли посредника. Эта страна, которая готова, и мы ожидаем того же от Армении. Если Армения даст свое согласие, мы немедленно начнем двусторонние и трехсторонние встречи здесь, в Грузии, через соответствующие ведомства", - сказал Ильхам Алиев, передают СМИ.