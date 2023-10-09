Понедельник, 9 Октября 2023 11:06

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила очередной случай незаконной миграции граждан.

В частности, как передает пресс-служба ведомства, в результате проведенных мероприятий установлено, что житель Еревана А.М. и директор совместного предприятия "Прогрессивное Знание" Р.М. по предварительному сговору образовали группу в целях получения прибыли. Дополняя действия друг друга, они с февраля и в течение апреля 2023 года потребовали и получили от граждан Армении Г.С. и Р.П. по 15 тысяч долларов для организации нелегальной миграции. В пакеты документов, предназначенные для получения надлежащего разрешения на въезд и пребывание в США, были включены поддельные данные о месте работы и сумме заработной платы, а также фиктивные аттестаты об окончании учебных заведений, которые были выданы вышеуказанным лицам.

В ходе предварительного следствия были проведены обыски по адресам проживания Р.М. и А.М., а также лиц, пользующихся их услугами, по месту их работы, в данном случае, туристической организации, в результате которых были обнаружены и изъяты поддельные дипломы, банковские выписки, справки, штампы, свидетельства о браке и рождении, бланки свидетельств, дипломов и паспортов, визы для въезда в страны Шенгенского соглашения, множество документов на различных лиц и другие предметы, предназначенные для совершения преступления.

На основании полученных фактических данных надзорный прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении членов преступной группы А.М. и Р.М.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия, всего круга лиц, причастных к преступной группе, и применения уголовно-правового вмешательства.

<Служба национальной безопасности РА призывает граждан РА при выезде за границу воздерживаться от участия в нелегальных миграционных процессах, исключить использование поддельных документов и предоставление крупных денежных сумм лицам, организующим эти незаконные процессы. В то же время Служба национальной безопасности РА призывает всех граждан, пострадавших от действий указанной группы, обратиться в правоохранительные органы страны>, - говорится в сообщении.