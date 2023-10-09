Понедельник, 9 Октября 2023 11:05

АрмИнфо. Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и дальнейшего развития. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси.

Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией будет подписано мирное соглашение, которое поможет установить долгосрочный мир на Южном Кавказе.

По словам премьера Грузии, Тбилиси готов принять участие в процессе формирования посреднического, фасилитационного или в целом дружеского формата.

"Хочу выразить большую надежду, что в ближайшее время с Арменией будет подписано мирное соглашение. У нас полное согласие в этом вопросе. Мирное соглашение, я считаю, будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, что принесет процветание нашим народам. Для Армении - для армянского народа, для Азербайджана - для азербайджанского народа, для Грузии - для грузин. Мы, Грузия, всегда занимали нейтральную и беспристрастную позицию в этом процессе. Мы по- прежнему готовы внести свой вклад, скромный вклад в процесс установления этого посреднического, фасилитационного или в целом дружественного формата", - сказал он.

Гарибашвили еще раз подчеркнул, что Тбилиси всегда готов участвовать в этом процессе. "Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и нам, всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и нашего дальнейшего развития", - подытожил премьер Грузии, передают грузинские СМИ. -