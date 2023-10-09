Понедельник, 9 Октября 2023 11:03

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки должны решительно осудить Азербайджан и дать понять, что их действия неприемлемы. Об этом в интервью армянской службе <Голоса Америки> заявил конгрессмен Сет Магазинер, под руководством которого недавно около 90 американских законодателей направили письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен с призывом ввести санкции против Баку за проведение военных действий в Нагорном Карабахе.

По словам конгрессмена, военные действия, предпринятые Азербайджаном в Нагорном Карабахе, были беспочвенны, а длившаяся до этого много месяцев блокада была совершенно неприемлема. <Мы должны прекратить всю помощь Азербайджану до тех пор, пока он не вернется за стол переговоров, чтобы найти настоящее мирное урегулирование, которое обеспечит защиту армян в регионе>, - заявил Магазинер.

Он сообщил, что группа конгрессменов контактировала с администрацией США за несколько месяцев до военных действий, поскольку была обеспокоена продолжающейся уже несколько месяцев блокадой Нагорного Карабаха и ее гуманитарными последствиями. По словам конгрессмена, администрация, также разделившая обеспокоенность по этому поводу, была удивлена атакой, предпринятой Азербайджаном. "Я думаю, мы увидим, что администрация отныне будет занимать более жесткую позицию, потому что правительство Азербайджана показало, что они не привержены мирному урегулированию, и их следует заставить найти мирное урегулирование", - говорит он.

Сет Магазинер подчеркнул, что произошедшее также является провалом российских миротворцев. <Это был один из тех редких случаев, когда якобы американские и российские интересы совпадали, и мы должны быть едины в своем стремлении к миру в регионе. Российские миротворцы находились там долгое время, но они не смогли предотвратить нападение Азербайджана на армян Арцаха, и это тоже очень обидно>, - подчеркивает конгрессмен. " - считает он.

По мнению конгрессмена, обвинения Москвы в адрес Еревана направлены на отвлечение внимания от провала российской стороны. <Мне неизвестно

о каких-либо действиях, предпринятых Арменией для провоцирования военных действий>, - заявил конгрессмен, подчеркнув, что армянскую сторону беспокоили гуманитарные вопросы, а Азербайджан прибегнул к применению военной силы.

Конгрессмен призывает США и их партнеров взять на себя ведущую роль в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном. Он также заявил, что его офис продолжает поддерживать контакты с Госдепартаментом США и Агентством международного развития, призывая их увеличить гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха.