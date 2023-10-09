Понедельник, 9 Октября 2023 11:02

АрмИнфо. Посольство РА призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны, а тех, кто там находится, немедленно переехать в более безопасные регионы. Об этом говорится в заявлении посольства.

"Рекомендуется по возможности останавливаться в гостиницах или апартаментах, чтобы в случае воздушного налета можно было добраться до убежища в течение минуты. Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после окончания сигнала воздушной тревоги", - добавили в диппредставительстве.

При этом в МИД Армении заявили, что пока нет информации о наличии граждан Армении среди жертв событий в южных регионах Израиля.

"Армянские учреждения также не понесли никакого ущерба. При необходимости мы выступим с дополнительным сообщением>, - отметила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Отметим, что Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции "Буря Аль-Аксы" и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, члены движения проникли в приграничные районы Израиля. Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня - самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля. Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. С обеих сторон сотни погибших и тысячи раненных, в том числе и мирного населения.