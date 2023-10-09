Понедельник, 9 Октября 2023 11:01

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в ведомстве добавили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах.

Обеспечено сопровождение военнослужащими российского миротворческого контингента работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе.

Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев завершен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами", - добавили в Минобороны РФ.