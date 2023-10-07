Суббота, 7 Октября 2023 15:10

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с комиссаром ЕС по антикризисному управлению Янешем Ленарчичем представил ситуацию, сложившуюся в результате многомесячной блокады Лачинского коридора и военной атаки Азербайджана на гражданское население Нагорного Карабаха 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнув, что произошедшее в Арцахе представляет собой настоящую этническую чистку, об опасности которой Армения предупреждала уже несколько месяцев, указал на необходимость исключить сохраняющуюся опасность применения силы в регионе.

Была затронута тема оказания должной поддержки насильственно переселившимся из Нагорного Карабаха лицам и работы с международными партнерами в этом направлении.

Министр и еврокомиссар обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе, а также вопросах повестки партнерства Армения-ЕС.