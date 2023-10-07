Суббота, 7 Октября 2023 14:28

АрмИнфо.На данный момент информации о наличии армян среди пострадавших из-за событий в Израиле нет. Об этом заявила в соцсети официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.

<МИД РА посредством посольства в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями, армянскими организациями и частными лицами. При необходимости мы предоставим дополнительную информацию>, - написала Бадалян.

Палестинское исламистские движение ХАМАС сегодня утром начало военную операцию против Израиля, получившую название <Буря Аль-Акса>. Как передает РБК, по утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет и снарядов. ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и <неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса> на Храмовой горе/ Отмечается, что по данным израильской армии ЦАХАЛ, боевики проникли на территорию Израиля в приграничных районах. В ходе столкновений был потерян контроль государства над полицейским участком в городе Сдерот в южной части страны, пишет Al Jazeera. Армия Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи" в Секторе Газа, десятки истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим группировке ХАМАС, говорится в сообщении Армии обороны страны (ЦАХАЛ).