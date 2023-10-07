Суббота, 7 Октября 2023 14:27

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся после вынужденного переселения армян Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, лидеры Армении и России обсудили также ряд вопросов двусторонней повестки дня.

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