Пятница, 6 Октября 2023 19:57

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 частные дома на 1-ом переулке улицы Араратян, частные дома на 1-ом и 4-ом переулках пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 28, 28/1, 28/2 на улице Вардананца, жилой дом 15 (“Авиатранс”) на пр. Маштоца, жилые дома 8/25, 22/2, 24/2 на 1-омтупике Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Давида Анахта;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Баграмян, Айгек, Норакерт, Амберд, Лернамердз, Агавнатун, Цахкаландж, Арагац, Айтах и Ферик;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 кварталы “Варои Дзорак”, ‘Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна в городе Аштарак;

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Кош, Уджан, Верин Сасуник, Аван, Лернарот, Аруч, Шамирам, Дпреванк;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично село Арарат;

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00 частично села Суренаван, Таперакан, Урцадзор;

10։30-12։30 частично улица Шаумяна в городе Арташат;

11։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улицы Мясникяна, Исакова, Шаумяна, котельное хозяйство, санаторий “Джермук Ашхар”, столовая и чайная “Чопануги-1” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично село Вохчаберд, частные дома Дзорахбюра, Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Джрвеж;

12։30-16։30 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Зовк джур”, асфальтовый завод Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։30-14։30 село Агардзин;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви, Мгарт;

в Ширакской области:

11:00-17:00 территория и училище, прилегающие к Дзоракапу, в городе Маралик; села Дзитанков, Караберд, Ланджик, Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Нор Астхаберд;

10:00-12:30 улицы Арташеса, Гарегина Нжде, Мовсеса Хоренаци, Вардана Мамиконяна, Юрия Бахшяна в городе Горис;

11:00-14:00 село Тандзатап;

11:00-16:30 улицы Гарегина Нжде, Давида Бека, Вардана Мамиконяна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, ТП, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), центр психического здоровья “Аван”; школа N27, Жилые дома 8, 10 на пр. Баграмяна, частные дома на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 42, 45, 46 в кв. “Норашен”, улицы А. Вегнера, Отяна и прилегающие абоненты;

11:00-15:00 частные дома 1-20 на улице Гаджергорцнери, 33-34, 58-88 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 частные дома 36-60 ан улице Фанарджяна, 25-42 на 2-ом переулке Фанарджяна, частные дома 132-150 на улице Нар-Доса, 32/3, 32/8 на 2-ом переулке Чаренца, абоненты-жильцы на 6-ом ряду Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца, жилой дом 10 на улице Ал. Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16 на улице Галшояна, ясли-детский сад N268, здания института “Айнахагиц”, здания Института геологических наук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Арагац, Айтах, Ферик;

12:00-14:00 село Таиров;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Маркса, Прошяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00:13։00 частично улицы Мясникяна, Вардадзора, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакана, территория, прилегающая к строительному офису, и частично Джермукское шоссе, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Вайк;

10։30-12։30 частично села Малишка и Гер-Гер;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично село Вохчаберд; частные дома Дзорахбюра, Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-16։30 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Зовк Джур”, асфальтовый завод Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-12:00 квартал ‘Бари-Каван-1” в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180