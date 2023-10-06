Пятница, 6 Октября 2023 19:49

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи, выражая серьезную обеспокоенность, призвал к усилению международной поддержки и гуманитарной помощи более чем 100 тысячам карабахских армян, нашедших убежище в Республике Армения.

Гуманитарные потребности должны оставаться главным приоритетом, и международное сообщество доноров должно продолжать активно демонстрировать солидарность и разделить ответственность, чтобы помочь Армении в реагировании ее правительства на этот разворачивающийся гуманитарный кризис, говорится в заявлении ОБСЕ.

Османи принял к сведению визит представителей ООН в Степанакерт/Ханкенди 1 октября и считает, что дальнейшее участие международного сообщества будет способствовать стабилизации ситуации на местах и усилиям по достижению устойчивого мира.

Дискуссии относительно международного участия на местах должны продолжаться, поскольку независимая международная наблюдательная миссия принесет уверенность тем, кто хочет вернуться (в Нагорный Карабах – Ред.).

Действующий председатель ОБСЕ «принимает к сведению публичные заявления Азербайджана по поводу интеграции армянского населения и перспектив возвращения перемещенного населения. Защита прав и безопасности карабахских армян в соответствии с обязательствами ОБСЕ является обязанностью Азербайджана. Использование силы в ходе дипломатических переговоров для разрешения споров всегда неприемлемо и препятствует перспективам достижения достойного и инклюзивного мира.

Действующий председатель Османи поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между странами.

ОБСЕ и ее соответствующие структуры в рамках своего мандата готовы внести свой вклад в этот процесс в соответствии с ценностями и обязательствами Организации по достижению справедливого, прочного, достойного и инклюзивного мира в регионе.