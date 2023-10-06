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АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи, выражая серьезную обеспокоенность, призвал к усилению международной поддержки и гуманитарной помощи более чем 100 тысячам карабахских армян, нашедших убежище в Республике Армения.
Гуманитарные потребности должны оставаться главным приоритетом, и международное сообщество доноров должно продолжать активно демонстрировать солидарность и разделить ответственность, чтобы помочь Армении в реагировании ее правительства на этот разворачивающийся гуманитарный кризис, говорится в заявлении ОБСЕ.
Османи принял к сведению визит представителей ООН в Степанакерт/Ханкенди 1 октября и считает, что дальнейшее участие международного сообщества будет способствовать стабилизации ситуации на местах и усилиям по достижению устойчивого мира.
Дискуссии относительно международного участия на местах должны продолжаться, поскольку независимая международная наблюдательная миссия принесет уверенность тем, кто хочет вернуться (в Нагорный Карабах – Ред.).
Действующий председатель ОБСЕ «принимает к сведению публичные заявления Азербайджана по поводу интеграции армянского населения и перспектив возвращения перемещенного населения. Защита прав и безопасности карабахских армян в соответствии с обязательствами ОБСЕ является обязанностью Азербайджана. Использование силы в ходе дипломатических переговоров для разрешения споров всегда неприемлемо и препятствует перспективам достижения достойного и инклюзивного мира.
Действующий председатель Османи поддерживает продолжение политических процессов, направленных на заключение мирного договора между странами.
ОБСЕ и ее соответствующие структуры в рамках своего мандата готовы внести свой вклад в этот процесс в соответствии с ценностями и обязательствами Организации по достижению справедливого, прочного, достойного и инклюзивного мира в регионе.
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|Глава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армян
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|Посольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничества
|Виктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства Азербайджана
|Левон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде
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|Стартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Арцаха
|Защиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьи
|ЦБ РА передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – Багдасарян
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|Армения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в Женеве
|Все резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФД
|ANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против Азербайджана
|Бывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИ
|Все военнопленные и заложники должны быть немедленно освобождены - посол по особым поручениям РА
|Венгрия готова выступить посредником в вопросе безопасного возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных - посол
|Колонна квалифицировала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как этнические чистки
|Новое здание посольства РА в Великобритании официально передано правительству Армении - посол
|В испанской Гранаде прошла акция протеста против военной агрессии Азербайджана в Арцахе
|Американские конгрессмены требуют применить закон Магницкого в отношении властей Азербайджана
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|В Армению прибывает еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями
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|Армения обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи - президент РА
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|Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов помочь Армении решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
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|Лидеры ЕС должны были бы подумать о судьбе народа Нагорного Карабаха, когда уговаривали Пашиняна - Владимир Путин
|Все произошедшее было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было просто вопросом времени - президент РФ
|Правовой статус РМК был основан исключительно на заявлении от ноября 2020 года - Владимир Путин
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|Пашинян и Зеленский "на полях" саммита в Гранаде обсудили двустороннее сотрудничество
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении
|Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
|Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
|ЕСПЧ представил ряд решений в пользу Республики Армения
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