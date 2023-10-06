Пятница, 6 Октября 2023 18:59

АрмИнфо. В Армении число новорожденных в январе-августе 2023г. составило 23 551, что выше показателя годовой давности на 2,5%. Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей за отчетный период составил 11,9 промилле, против 11,7 промилле годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Статкомитета РА.

За отчетный период в Армении скончалось 16 401 человек, с годовым снижением на 11,1%. Коэффициент смертности в стране составил 8,3 промилле, против 9,4 промилле в 2022г.

Таким образом, абсолютная величина естественного прироста населения составила 7 150 чел., что в 1,6 раз превышает показатель годовой давности. Показатель естественного прироста населения составил в январе- августе 2023 года 3,6 промилле, против 2,3 промилле в тот же период 2022г.