Пятница, 6 Октября 2023 18:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Комиссара Европейского союза по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр приветствовал визит Ленарчича в Армению в этой сложной ситуации, и отметил, что для преодоления кризиса, возникшего вследствие насильственного переселения более 100 тысяч соотечественников в Нагорный Карабах в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, нужна поддержка, в том числе финансовая, со стороны международного сообщества.

Никол Пашинян добавил, что в Гранаде он провел эффективные обсуждения с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно оценки существующих потребностей и дальнейшей помощи.

Янез Ленарчич еще раз подчеркнул готовность ЕС оказать помощь правительству Армении и армянам Нагорного Карабаха с целью смягчения и преодоления возникших проблем.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия и дальнейшие шаги.