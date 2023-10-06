Пятница, 6 Октября 2023 18:24

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял делегацию Агентства США по международному развитию (USAID). В составе делегации были заместитель руководителя USAID по Европе и Азии Алекс Соколовский, директор миссии USAID в Армении Джон Аллело и координатор USAID по реагированию на чрезвычайные ситуации Майк Ламбрайт.

Как сообщает пресс-служба правительства, члены делегации посетили Армению с целью оценки потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

В этом контексте были обсуждены вопросы, связанные с необходимыми потребностями для осуществляемой правительством Республики Армения стратегической коммуникации, плана реформ, а также быстрого реагирования. Стороны подчеркнули важность институционализации системы коммуникаций.

Члены делегации USAID выразили готовность оказывать правительству Армении продолжительную поддержку в сфере развития потенциала, обмена опытом и быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию.