Пятница, 6 Октября 2023 17:45

АрмИнфо. Это нонсенс - Алиев не приезжает в Гранаду, а Пашинян подписывает документ в интересах Азербайджана. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил депутат от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

Отрицая все <чудеса> представленные властями по итогам встречи в Гранаде, парламентарий подчеркнул, что говорить о победе армянской дипломатии не приходится.

На вопрос о том, что содержалось в документе подписанном в Испании в рамках встречи лидеров Армении, Франции, Германии и председателя Европейского совета, Мамиджанян подчеркнул, что за исключением одного-двух положений, данный документ содержал все заявления, сделанные во время пражской встречи. <В любом случае сложно положительно оценить, что все свои антиармянские заявления Пашинян закрепил на бумаге>, - сказал оппозиционер. Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приняли совместное заявление по итогам встречи в Гранаде 5 октября.

В ходе встречи лидеры Франции и Германии, а также глава Совета Европы выразили непоколебимую поддержку независимости, суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Армении, а также укреплению отношений ЕС-Армения во всех его измерениях, исходя из потребностей Республики Армения. Они согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи Армении, подчеркнув, что беженцы из Арцаха должны иметь возможность свободно осуществлять свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к своей истории, культуре и правам человека. Было заявлено, что европейские партнеры по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2), как упоминалось в заявлениях президента Щарля Мишеля 14 мая и 15 июля 2023 года. Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных связей на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на основе принципы равенства и взаимности.