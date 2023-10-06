Пятница, 6 Октября 2023 17:32

АрмИнфо. В Армению прибыл Комиссар Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янез Ленарчич, чтобы координировать помощь ЕС в свете массового исхода людей из Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, визит последовал за вчерашней встречей председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром РА Николом Пашиняном в Гранаде, на которой был намечен ряд мер поддержки ЕС.

Отмечается, еврокомиссар приехал ввиду того, что в Ереван должен прибыть самолет с грузами экстренной помощи ЕС, что является частью Европейского гуманитарного реагирования.

<Мобилизуя свои гуманитарные запасы , ЕС доставляет гигиенические наборы, кухонные наборы, одеяла, солнечные светодиоды и солнечные фонарики гуманитарным партнерам ЕС, которые затем быстро раздадут их нуждающимся людям. Таким образом, этот рейс помощи поможет нуждающимся людям>, - говорится в сообщении.

<Кроме того, комиссар обсудит последнюю поддержку, полученную через Механизм гражданской защиты ЕС , который был активирован 29 сентября по запросу Армении. На данный момент Австрия, Германия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния и Швеция предоставили срочно необходимое оборудование для убежищ, а также продукты питания и медикаменты . Бельгия, Болгария, Франция, Италия, Люксембург, Испания и Швеция предложили медицинскую помощь пострадавшим от массовых ожогов в результате взрыва на складе горючего в Степанакерте. Первый медицинский эвакуационный рейс, доставивший пациентов на лечение во Францию, приземлился вчера в Париже>, - добавляется в сообщении.

В этом ключе напоминается, что группа гуманитарных экспертов ЕС была направлена в Армению, где в настоящее время они координируют свои действия с гуманитарными партнерами для оценки развивающихся потребностей и обеспечения быстрого реагирования на кризис. Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации работает круглосуточно и без выходных, чтобы координировать пожертвования Армении через Механизм гражданской защиты ЕС.

<В ходе своей миссии Комиссар встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вице-премьером Тиграном Хачатряном, главой МИД Араратом Мирзояном, а также с гуманитарными партнерами ЕС в Армении. Комиссар Ленарчич также посетит приюты для вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха>, - говорится в сообщении.