Пятница, 6 Октября 2023 17:21

АрмИнфо. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан категорически не поддерживает призыв Европарламента рассмотреть точечные санкции против представителей правительства Азербайджана за нарушение режима тишины и нарушение прав человека Нагорном Карабахе.

Как сообщает <Европейская правда>, об этом он сказал в общении со СМИ перед неформальной встречей лидеров ЕС в Гранаде 6 октября, в ответ на просьбу прокомментировать последнюю резолюцию Европарламента по Азербайджану, в которой евродепутаты призвали пересмотреть отношения с Баку и рассмотреть точечные санкции.

<Азербайджан - страна ключевого значения. Без Азербайджана мы не достигнем энергетической независимости... Если мы хотим избавиться от энергетической зависимости от России - Азербайджан нам нужен, это очень очевидно. Это стратегически важная страна>, - заявил Виктор Орбан.

Напомним, в конце сентября, сообщалось, что заявление, опубликованное от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепа Борреля после азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, в которой резко осуждался Азербайджан, изначально должно было быть совместным заявлением, принятым 27 государствами-членами ЕС, но Венгрия наложила вето на принятие заявления.