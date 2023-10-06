Пятница, 6 Октября 2023 16:07

АрмИнфо. Зампредседателя партии "Армянский национальный конгресс" первого президента РА Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян назвал ложными утверждения действующих властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде.

Так, Зурабян, реагируя на заявление руководителя аппарата премьер-министра Араик Арутюнян о том, что Армения в испанской Гранаде получила всё, что хотела, одержав серьезную победу, констатировал, что в действительности, Армения вновь в одностороннем порядке признала территориальную целостность Азербайджана, куда также входят Арцах и так называемые анклавы (на основании последних карт Генерального штаба Вооружённых Сил СССР).

<Алиев, исчерпав то, что он должен был получить в рамках западного переговорного формата, не появился в Гранаде. Не подписав мирный документ, принятый Арменией в одностороннем порядке, Алиев не взял на себя никаких обязательств перед Арменией и арцахскими армянами. Фактически Алиев, используя западный формат, добился признания Арменией Арцаха частью Азербайджана и, в конечном итоге, насильственной деарменизации Арцаха>, - констатировал Зурабян.

При этом он добавил, что Армения лишь получила заверения Евросоюза, Франции и Германии о поддержке территориальной целостности, суверенитета и нерушимости РА и предоставлении материальной помощи.

<И вот это правительство Пашиняна преподносит как победу>, - отметил он.

Отметим, что 5 октября в Гранаде премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на переговоры при посредничестве ЕС, в одностороннем порядке подписал документ, в котором признал территориальную целостность Азербайджана (в том числе и Арцах и так называемые анклавы на суверенной территории Армении - ред.).

Данный факт вызвал широкий общественный резонанс. Реагируя на это, Араик Арутюнян назвал фейком, сообщения о том, что в Гранаде, Пашинян сдал <анклавы и коридор>. При этом Арутюнян заверил, что армянская дипломатия в Гранаде одержала желанную победу.