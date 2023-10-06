Пятница, 6 Октября 2023 15:51

АрмИнфо. Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась сегодня в Гранаде с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

<Я выразила соболезнования в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я согласна, что переговоры принесут долгожданный и прочный мир в регионе>, написала она на своей странице в Х.