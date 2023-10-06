Пятница, 6 Октября 2023 15:49

АрмИнфо. <Я ценю ваш визит в Армению, как шаг поддержки в такой трудный для нас период. Уверен, что вы осведомлены о ситуации, сложившейся после недавних военных действий, проведенных Азербайджаном>, - заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян в ходе встречи с делегацией Сейма Литвы, возглавляемой вице- спикером Сейма Радвилой Моркунайте Микуленен.

Выразив признательность правительству Литовской Республики за оказание гуманитарной поддержки армянам, перемещенным из Нагорного Карабаха, Ханданян подчеркнул важность взаимного сотрудничества в формате Армения-Европейский Союз. Он высоко оценил сотрудничество парламентов двух стран и тесную работу групп дружбы.

Вице-спикер Сейма Литвы, поблагодарив за теплый прием, также высоко оценила динамично развивающиеся отношения, сложившиеся между двумя странами.

<Цель нашего визита - углубление сотрудничества и помощь Армении на выбранном ею пути. Мы знаем, что такое жестокость со стороны соседей. Необходимо всеми возможными способами не допускать повторения истории", - заявила Радвиле Моркунайте Микуленен.

Члены литовской делегации, проводя параллели с ситуацией в Литве в 1990-е годы, подчеркнули важность обеспечения безопасности и мира в регионе.

В ходе встречи был поднят вопрос о применении санкций в отношении Азербайджана. Депутаты коснулись мирной повестки, планов и шагов, направленных на экономическое развитие Армении.