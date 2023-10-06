Пятница, 6 Октября 2023 14:24

АрмИнфо. Стартовал процесс выплаты единовременной помощи на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, у которых есть расчетные счета в банках РА. Сумма уже перечислена на счета около 50 тыс граждан, сообщила 6 октября на брифинге пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

Накануне сообщалось, что бенефициарами данной программы являются соотечественники, насильственно переселенные из Нагорного Карабахав Армению после 24 сентября. Для того, чтобы воспользоваться помощью, очень важно, чтобы человек был зарегистрирован в базе данных Службы миграции и гражданства МВД Армении. Граждане, которые не зарегистрировались в, надо пройти процесс регистрации более чем 60 гуманитарных центрахм расположенных в разных общинах Республики Армения, адреса можно найти на https://irazekum.am/nkc.

Зарегистрированным переселенцам, не имеющим банковских карт, следует обратиться в предпочитаемый им банк для получения бесплатной карты, на которую будет переведена сумма помощи. После подачи заявления на выпуск карты ЦБ направит номер карты нового держателя карты в Единую социальную службу для перевода на нее финансовой поддержки. Перемещенным лицам, имеющим банковские карты (в том числе пенсионные), единовременная поддержка в размере 100 000 драмов будет перечислена уже с завтрашнего дня.

Лица старше 75 лет, а также инвалиды 1-й или 2-й группы, не имеющие банковской карты, могут получить поддержку наличными в <Айпост> (через почтальона, при необходимости) на основании документа, удостоверяющего личность.

В министерстве труда и соцвопросов напоминают, что у каждого совершеннолетнего гражданина должен быть свой расчетный счет, на который будет переведена сумма. Средства, положенные несовершеннолетним, будут перечислены матери или законному представителю путем подачи заявления на онлайн-платформе или путем обращения в Единую социальную службу. Лицам, не имеющим документа, удостоверяющего личность, следует сначала обратиться в Службу миграции и гражданства (паспортный отдел) МВД, где после установления личности им выдадут справку, на основании которой будет возможно открыть расчетный счет в банке и получить сумму поддержки. Открытие карточного счета возможно во всех банках, действующих в Армении, кроме банков ЗАО <Меллат Банк> и ЗАО <Фаст Банк>, которые в настоящее время не обслуживают карты физических лиц. По этому и другим вопросам разъяснения можно будет получить по горячей линии Минтруда (114).

Что касается количество вынужденных переселенцев, прибывших из Нагорного Карабаха в Республику Армения, то на сегодня, по словам Багдасарян, показатель не изменился с 4 октября, - 100 632. Около 99% уже зарегистрированы в Армении. Порядка 38% перемещенных детей (7904) уже обучаются в образовательных учреждениях страны. В медцентрах Армении продолжают лечение 309 пациентов из НК. Состояние 116 из них тяжелое, еще 11 - крайне тяжелое.