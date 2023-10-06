Пятница, 6 Октября 2023 14:15

АрмИнфо. Защита прав экс-госминистра Арцаха, мецената Рубена Варданяна, ранее захваченного на незаконном КПП на мосту Хакари, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, будет осуществляться адвокатом, выбранным семьей Варданяна.

Об этом стало известно из сообщения аппарата омбудсмена Азербайджана, сделанного после встречи с бывшим госминистром Нагорного Карабаха. Напомним, что марионеточное азербайджанское правосудие обвиняет Варданяна в <финансировании терроризма в Арцахе>.

<Рубен Варданян выразил согласие с условиями содержания, отметив, что он также прошел первичное медицинское обследование и не имеет проблем со здоровьем>, - сообщили СМИ в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Сообщается, что Варданян имеет возможность говорить по телефону со своей семьей, принимать посылки, пользоваться библиотекой и имеет доступ к информации.

27 сентября супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян.

Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания.

Армения обратилась в ЕСПЧ для получения информации о местонахождении гражданина РА, а в МИД РА заявили, что пытаются получить консульский доступ к Варданяну.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна. Все они арестованы сроком на 4 месяца.