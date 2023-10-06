Пятница, 6 Октября 2023 14:13

АрмИнфо. Центральный банк Армении передал в единую социальную службы данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных насильственно перемещенным жителям Нагорного Карабаха. Об этом 6 октября на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

По ее словам, данные карты необходимы для начала перевода каждому из беженцев по 100 тыс драм. В настоящее время идет процесс обобщения данных, а сама выдача помощи начнется с сегодняшнего дня. Выдача пособий будет производиться в рабочие дни, и если не удастся осуществить переводы сегодня, то они будут осуществлены в начале следующей недели. Пресс-секретарь призвала вынужденных переселенцев, которые не имеют банковских карт, обратиться в ближайшее отделение банка для их получения. На всю эту процедуру потребуются минуты. Причем, даже если карты будут переданы позже, сумма все равно будет переведена. Причем, переселенцам нет необходимости посещать социальные центры, ЦБ автоматически направит данные в них.

Багдасарян сообщила также, что в ближайшее время правительство РА примет решение о предоставлении каждому из вынужденных переселенцев по 40 тыс драм за оплату арендной платы и по 10 тыс драм за коммунальные услуги. Исключение составят лица, имеющие квартиры или дома.

Она добавила, что по состоянию на 12:00 изменений в количестве вынужденных переселенцев из Арцаха в Армению не произошло - это 100 632. Пресс-секретарь отметила, что число вставших на учет лиц на данный момент остается на уровне 99%, что является достаточно высоким показателем. "Сейчас данные собираются со всех общин Армении и их пытаются объединить, чтобы исключить дублирующиеся показатели", - сказала Багдасарян.