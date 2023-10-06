Пятница, 6 Октября 2023 14:10

АрмИнфо. Число погибших в результате 24-часовой войны в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек, не считая пропавших без вести, а в результате взрыва на складе горючего были найдены тела и останки 170-и человек, также не включая пропавших без вести. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук экс-омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

<Помимо этих невосполнимых потерь сотен семей, весь народ Арцаха был насильственно изгнан со своей родины в результате геноцидальной политики Азербайджана>, - подчеркнул он.

Бегларян также напомнил, что в общей сложности в Арцахе осталось 40 человек, в числе которых есть одинокие и беспомощные люди, пропавшие без вести. Их поисками занимается на данный момент Международный комитет Красного Креста. На добровольной основе в Арцахе осталось 15 человек, которые согласились жить в условиях азербайджанского контроля.