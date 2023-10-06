Пятница, 6 Октября 2023 14:07

АрмИнфо. В ходе 74-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам состоялось обсуждение 4-го периодического доклада Республики Армения, представленного в рамках одноименного пакта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в состав делегации Армении вошли представители министерств иностранных дел, экономики, труда и социальной защиты, юстиции, МОНКС, МВД и Генеральной прокуратуры РА. Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ваге Геворгян.

Внимание членов комиссии было обращено на гуманитарный кризис, вызванный этнической чисткой народа Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Было отмечено, что за последние две недели Армения приняла более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха. Члены комитета выразили солидарность с усилиями Армении по преодолению гуманитарного кризиса, подчеркнув международную всестороннюю поддержку в этом направлении.

Члены делегации подробно ответили на многие вопросы, заданные экспертами комитета. Комитету была представлена информация о законодательных инициативах, а также шагах, предпринимаемых в социальной, экономической, культурной, образовательной и других сферах. По итогам обсуждения комитет представит свои окончательные замечания по Армении.