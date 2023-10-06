Пятница, 6 Октября 2023 14:04

АрмИнфо. Все резолюции Европейского парламента останутся бесполезными, если исполнительная власть Европейского Союза не предпримет соответствующих действий. Об этом говорится в комментариях президента Европейского офиса партии АРФ <Дашнакцутюн> Гаспара Карапетяна относительно принятой накануне резолюции Европарламента.

Как отметил Карапетян, ЕП уже во второй раз принимает резолюцию, призывающую исполнительные органы ЕС ввести санкции против Азербайджана. <Новая резолюция более конкретна и детальна в своих требованиях. Это также показывает огромный разрыв между требованиями парламента ЕС и реальной политикой ЕС в отношении Армении и Арцаха, тогда как на самом деле значение имеет официальная политика ЕС. В резолюции также содержится обращение к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу ее позорной политики в отношении Азербайджана>, - подчеркнул дашнакцакан.

Выразив искреннюю признательность Европейскому парламенту за приверженность системе ценностей ЕС и отстаивание справедливости, он в то время заметил, что эти резолюции останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий. <До сих пор и высшие структуры ЕС поддерживали азербайджанскую политику так называемой интеграции> арцахских армян, хотя для всех было очевидно, что эта так называемая интеграция означает либо подчинение диктаторскому режиму, либо эмиграцию. Такой подход и безнаказанность явно подтолкнули Алиева к проведению этнических чисток. Несмотря на очевидность основной ответственности, которую несут российские миротворцы, как гаранты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, ЕС до сих пор не сделал ничего реального, чтобы заставить Азербайджан понять, что он не может продолжать свою политику геноцида. Это печальная реальность. Поэтому армянская сторона крайне трезво оценила ситуацию, действуя соответственно, поскольку опасности для нашей государственности в этой геополитической неразберихе огромны>, - подчеркнул Гаспар Карапетян.

Напомним, что накануне Европейский парламент 491 голосом <за>, 9 <против> и 36 <воздержавшихся> принял резолюцию, в которой осуждается этническая чистка, проведенная Азербайджаном в Арцахе и содержится призыв ввести санкции против Баку. В резолюции также подчеркнуто требование международных гарантий для реализации права армян на возвращение в Арцах. Более того, Европарламент призвал приостановить действие Меморандума о взаимопонимании между Евросоюзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в сфере энергетики.