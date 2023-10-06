Пятница, 6 Октября 2023 14:00

АрмИнфо. Член палаты представителей Брэд Шерман и двухпартийная группа представителей США, в том числе Крис Смит, Фрэнк Паллоне, Джим Коста осудили этническую чистку 120 000 армян христиан Арцаха и потребовали от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

В ходе пресс-конференции на Капитолийском холме члены Конгресса, наряду с правозащитными организациями и религиозными группами, выразили обеспокоенность возобновлением агрессии Азербайджана против Республики Армения.

Член палаты представителей Брэд Шерман предупредил, что Азербайджан <нацелен на завоевание Республики Армения> и призвал США к конкретным действиям в отношении президента АР Ильхама Алиева за его этническую чистку армян в Арцахе.

<Сейчас Азербайджан нацелился на завоевание Республики Армения, независимость которой мы признали в начале 1990-х годов. Попытки Азербайджана завоевать Армению, Республику Армения или любую ее часть являются злом>, - сказал он, при этмо призвав США оказать помощь людям, подвергшимся этнической чистке.

В свою очередь Фрэнк Паллоне отметил, что <целью Алиева и Азербайджана была этническая чистка Арцаха. <Другими словами, по сути, избавиться от всех армян, забрать их землю и заставить их бежать. И это именно то, что мы видим>, - сказал он. <Я абсолютно не сомневаюсь, что цель состоит в том, чтобы стереть с карты не только Арцах, но и Армению. Я имею в виду, вот в чем цель. На мой взгляд, те, кто думает иначе, обманывают себя. Здесь есть гораздо более масштабный план, который включает в себя саму Армению, и нам нужно, нам нужно действовать в полную силу и быстро, чтобы защитить Армению>, - продолжил он. А Крис Смит убежден, что Алиев должен предстать перед уголовным судом за преступления против человечества, которые он совершает снова и снова. Член палаты представителей Смит призвал <Соединенные Штаты принять меры>. <Существуют очень серьезные санкции, которые могут быть наложены сейчас, сегодня, на Алиева и всю его банду, чтобы они не могли вести бизнес с Америкой и не могли получить визу>, - сказал он, призвав не медлить и ввести санкции сейчас.

Директор по связям с правительством ANCA Тереза Еримян подчеркнула, что администрация Байдена допустила азербайджанский геноцид армян в Арцахе. <Из протоколов видно, что администрация и пальцем не пошевелила для прорыва блокады Азербайджана. Ни воздушных перевозок, ни прекращения военной помощи Баку, ни санкций против Алиева. Позорное отказ от своего морального и юридического долга. Опасный сигнал авторитарным властям этого мира. И зеленый свет следующему геноциду>, - отметила она.