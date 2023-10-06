Пятница, 6 Октября 2023 13:57

АрмИнфо. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась с плененным бывшим государственным министром Арцаха Рубеном Варданяном. Об этом сообщают азербайджанские СМИ. В сообщении отмечается, что бывшему государственному министру была предоставлена возможность связаться с семьей.

Азербайджанские СМИ также отмечают, что <суд> над арестованным в Лачинском коридоре Вагифом Хачатряном состоится 13 октября. Уголовное дело будет рассматривать в военном суде Баку судья Джамал Рамазанов.

Напомним, что ранее власти Азербайджана похитили и арестовали трех президентов Арцаха - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна, бывшего заместителя командующего Армией обороны Арцаха Давида Манукяна и спикера карабахского парламента Давида Ишханяна.