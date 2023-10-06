Пятница, 6 Октября 2023 13:28

АрмИнфо. Пропаганда Азербайджана в отношении всех захваченных и незаконно содержащихся в тюрьмах представителей народа Нагорного Карабаха не может вызывать доверия. Об этом в своем микроблоге в X (бывший Twitter) написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

Согласно его записи, в последнее время силовики Азербайджана распространяют видеоролики о представителях Нагорного Карабаха, похищенных в Степанакерте и незаконно содержащихся в азербайджанских тюрьмах. Между тем, это бывшие и нынешние избранные или назначенные представители народа Нагорного Карабаха. <Помимо унизительных сцен, азербайджанская пропаганда распространяет и новости о предполагаемых показаниях того или иного человека. Прежде всего, хотел бы отметить, что показания любого заложника или пленного считаются недопустимыми доказательствами и не могут быть основанием для предъявления каких-либо обвинений, поскольку азербайджанские спецслужбы получают эти показания с грубым нарушением Европейской конвенции по правам человека>, - подчеркнул Марукян.

Он добавил, что у заложников нет возможности иметь защитника по своему выбору, они не могут предстать перед независимым и беспристрастным судом, установленным законом, у них отсутствуют возможности для справедливого судебного разбирательства. А если и даются какие-то показания, то они осуществляются под угрозой пыток и нарушения права на жизнь.

<Все доказательства, которые сейчас якобы получены от этих людей, были получены с грубыми нарушениями статей 3, 5, 6, 13, 14 Конвенции о правах человека и прецедентного права Европейского суда по правам человека. Более того, по данным Freedom House, бывшим и нынешним избранным лидерам Нагорного Карабаха удалось создать демократию, которая была оценена в 37 баллов и характеристикой как <частично свободная территория>, в то время как у Азербайджана, который Freedom House оценил, как <частично свободная страна>, всего 9 баллов. Freedom House оценивает доступ людей к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях в своем ежегодном отчете <Свобода в мире>. Все военнопленные и заложники, независимо от их политической и/или другой роли, избранной или назначенной, должны быть немедленно освобождены>, - отметил посол по особым поручениям.

Напомним, что ранее власти Азербайджана похитили и арестовали трех президентов Арцаха - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна и других, бывшего заместителя командующего Армией обороны Арцаха Давида Манукяна и спикера карабахского парламента Давида Ишханяна.