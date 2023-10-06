Пятница, 6 Октября 2023 13:26

АрмИнфо. Венгрия готова выступить посредником в вопросе безопасного возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных. Об этом <Арменпресс> заявила посол Венгрии в Армении (резиденция -Тбилиси) Анна Мария Сико.

Она сообщила, Венгрия также предоставила Армянскому обществу Красного Креста 102 000 евро для оказания помощи людям, насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха в результате недавних широкомасштабных военных действий в Азербайджане и пострадавшим при взрыве на топливохранилище.

Коснувшись недавних широкомасштабных военных операций Азербайджана и последовавшего за ними насильственного перемещения армян Нагорного Карабаха, посол подчеркнула, что Венгрия имеет четкую и твердую позицию по всем вооруженным конфликтам, которая высказывалась неоднократно.

<Споры должны решаться дипломатическим путем за столом переговоров. Может быть лишь одно стабильное решение - это мир>, - сказала посол, добавив, что это будет верным для всего Кавказского региона.

<Венгрия надеется, что войны и человеческие страдания вскоре заменятся мирным сосуществованием>,- сказала она, добавив, что Венгрия понимает всю серьезность ситуации, поэтому она несколько дней назад прибыла в Ереван, встречалась с политическими и духовными лидерами Армении, чтобы обсудить возможность отправки гуманитарной помощи.

<В результате переговоров была достигнута договоренность, согласно которой Венгрия в рамках программы <Венгрия помогает> пожертвовала Армянскому обществу Красного Креста 102 000 ? на гуманитарные проекты. Цель венгерской помощи - внести вклад в стабильность в регионе, помочь гражданскому населению, пострадавшему от конфликта и взрыва на топливохранилище>, - сказала Анна Мария Сико. ?

Ранее, в конце сентября, сообщалось, что заявление, опубликованное от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепа Борреля, резко осуждающее Азербайджан, изначально должно было быть совместным заявлением, принятым 27 государствами-членами ЕС, но Венгрия наложила вето на принятие заявления. Посол Венгрии в Армении считает эти публикации относительно заявления ЕС обвинениями, не основанными на фактах и реальности. <Несколько государств-членов, в том числе и Венгрия, прокомментировали запланированное совместное заявление, в итоге достичь консенсуса не удалось, поэтому оно было опубликовано от имени верховного представителя Жозепа Борреля>, - пояснила посол.

Насчет позиции Венгрии о том, что Азербайджан с мая 2021 года нарушил территориальную целостность Армении, посол ответила, что они неоднократно разъясняли свою позицию по этому поводу: Венгрия хочет положить конец человеческим страданиям, чтобы все люди могли жить в мире.

Посол заверила, что Венгрия всегда поддерживала инициативы в этом направлении, и будет это продолжать. Что касается армянских пленных, незаконно удерживаемых до сих пор в Азербайджане, посол заверила: <Венгрия готова вновь сыграть посредническую роль, чтобы способствовать безопасному возвращению армянских военнопленных на родину>. В декабре 2021 года при посредничестве венгерского правительства на родину вернулись 5 армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане.