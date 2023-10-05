Четверг, 5 Октября 2023 20:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приняли совместное заявление по итогам встречи в Гранаде. Об этом сообщает Совета ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении.

Они также выразили поддержку укреплению отношений ЕС-Армения во всех его измерениях, исходя из потребностей Республики Армения.

Они согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи Армении, поскольку она сталкивается с последствиями недавнего массового перемещения карабахских армян. Они подчеркнули, что эти беженцы должны иметь возможность свободно осуществлять свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к своей истории, культуре и правам человека.

Они по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2), как упоминалось в заявлениях президента Мишеля 14 мая и 15 июля 2023 года. Они призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы применения силы. Они подчеркнули острую необходимость работать над делимитацией границы на основе новейших карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для дистанцирования сил, завершения мирного договора и решения всех гуманитарных вопросов.

Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных связей на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на основе принципы равенства и взаимности.

Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и сотрудничать, чтобы решить судьбу пропавших без вести и облегчить работу по разминированию.