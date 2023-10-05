Четверг, 5 Октября 2023 20:42

АрмИнфо. Несмотря на международную волну осуждений правящего режима Азербайджана за политику этнических чисток и геноцидальные наклонности, руководители нации, пережившей холокост, продолжают вести двоедушную, но, по их мнению, <прагматичную> внешнеполитическую линию, совершая сделки с собственной историей.

Как сообщают мировые СМИ, Израиль поставил алиевскому режиму два мультиспектральных электрооптических спутника-шпиона у Israel Aerospace Industries (IAI). Приобретение является частью программы Azersky-2, стратегической инициативы, которая обещает укрепить возможности Азербайджана в области наблюдения и рекогносцировки.

Ориентировочная стоимость соглашения колеблется в районе 120 миллионов долларов США.

Как считают независимые эксперты, помимо технологических последствий, эта сделка имеет геополитическое значение. Это размещает разведывательные возможности Израиля ближе к иранской границе, общей границе между Азербайджаном и Ираном. Азербайджан был ключевым заказчиком как для израильской аэрокосмической промышленности, так и для Армии обороны Израиля, закупая оружие, которое сыграло ключевую роль в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.