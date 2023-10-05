Четверг, 5 Октября 2023 20:37

АрмИнфо. В Ереване не особо хотят видеть бывших руководителей Нагорного Карабаха. Об заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>, отвечая на вопрос, может ли Россия призвать Баку проявить милосердие к бывшим руководителям Нагорного Карабаха, в том числе к бывшему госминистру Рубену Варданяну, которого в РФ очень хорошо знают.

<Ну он отказался от нашего гражданства>, - заметил Путин.

По его словам, <мы всегда это делали, и сейчас это делаем>. <Я разговаривал по телефону с президентом Алиевым, ну и раньше мы говорили о том, что чтобы там не случилось, и он меня заверял в том, что чтобы не случилось он обеспечит безопасность и права армянского населения Нагорного Карабаха.

Но сейчас там же армян то не осталось, все ушли. Там просто нет армян. Ну может быть 1000-1500. Все! Ну все, там просто никого нет:Ну а вот, что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу вдаваться в детали, но я так понимаю, их особо и в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана будет исходить из соображений гуманитарного характера, с учетом того, что все территориальные вопросы Азербайджана решены>, - отметил Владимир Путин.

Напомним, что суд в Азербайджане арестовал бывших президентов Республики Арцах Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна. Ранее сообщалось об аресте мецената, социального предпринимателя и бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего главы МИД и экс-помощника президента НКР Давида Бабаяна, бывшего заместителя командующего Армией обороны Арцаха Давида Манукяна. Задержаны также бывший президент Араик Арутюнян и командующий Армией обороны Левон Мнацаканян.