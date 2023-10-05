Четверг, 5 Октября 2023 20:33

АрмИнфо. Лидеры ЕС должны были бы подумать о судьбе народа Нагорного Карабаха, когда уговаривали премьер-министра Армении признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>.

<Господин Мишель (президент Евросовета Шарль Мишель -ред.) и его коллеги должны были бы тогда подумать, когда уговаривали господина Пашиняна: Видимо, я не знаю, надо спросить их самих: Где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении пойти на такой шаг, должны были бы подумать о судьбе армян Карабаха, должны были ну хотя что-то прописать о том, что их ожидает в этой ситуации, какой-то порядок интеграции Карабаха в Азербайджан, какой-то порядок обеспечения безопасности и соблюдением их прав: Но там же ничего этого нет. Там есть только заявление о том, что Карабах - это часть Азербайджана. Все! И че мы должны делать, если так сама Армения решила?> - отметил Путин.

Россия же, по словам Путина, пыталась использовать все, чем располагала в правовом смысле для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. <У нас там люди погибли, между прочим защищая армян Карабаха>, - указал президент РФ.