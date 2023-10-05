Четверг, 5 Октября 2023 20:30

АрмИнфо. Статус Нагорного Карабаха был ключевым вопросом - вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих 10-летий. Все, Армения его решила, Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Такова позиция современного армянского государства. И все, что происходило в недавнем прошлом, за последние две-три недели - было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было просто вопросом времени - когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках своей конституции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>.

Он напомнил, что осенью 2022 года в Праге лидеры Армении и Азербайджана под эгидой главы Евросовета, канцлера ФРГ и президента Франции подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Более того, указал Путин, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую входит и Карабах. И подчеркнули, что признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР. Т.е. по сути был решен главный, ключевой вопрос, который заключался в статусе Карабаха.

<Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал ее, даже Армения, что для меня странно. Но, тем не менее, такое решение.

Но в Праге они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 2023 года вторично повторили то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. И кстати, нам об этом никто не сказал. Лично я узнал об этом из прессы>, - сказал президент РФ.

По его словам, определив статус Карабаха в качестве азербайджанской территории, Армения совершила качественное изменение своей позиции. <После этого Алиев на одной из встреч подошел ко мне и сказал: <Ну вот видите, все признали, что Карабах наш, ваши миротворцы находятся на нашей территории. Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения, после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе. Премьер- министр Армении подтвердил, - вам нужно теперь договариваться на двусторонней основе>, - заявил глава российского государства.