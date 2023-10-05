Четверг, 5 Октября 2023 20:28

АрмИнфо. Права российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе заключались только в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У миротворцев никаких других прав там не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>.

По словам Путина, после известных событий и развала Советского союза был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, они начались в городе Сумгаите и потом перекинулись на Нагорный Карабах. <Все это привело к тому, что Армения, не Карабах же, Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и семь прилегающих территорий - 7 районов Азербайджана, почти 20% территории АР. Все это продолжалось многие 10-летия>, - заявил он.

Москва, заверяет Путин, лет 15 предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять районов Нагорного Карабаха и два оставить за собой, и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и НК. <Но наши карабахские друзья из раза в раз говорили - нет, это создаст для нас определенные угрозы. Мы же говорили, Азербайджан растет, экономика развивается, это нефте-газодобывающая страна, там же свыше 10-млн. населения, давайте сравним потенциалы, пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс : Мы со своей стороны проведем это решение в рамках СБ ООН, гарантируем безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом, гарантируем безопасность армян, проживающих на этой территории. Но нет, нам сказали: <Нет, мы на это пойти не можем>, а что будете делать: <Будем сражаться>, - сказал глава РФ.

Дело в конечно итоге, как отметил Путин, дошло до вооруженных столкновений в 2020 году. <Тогда, я тоже предложил нашим друзьям и коллегам. Кстати, президент Алиев на меня не обидится, наверное, но была в какой-то момент достигнута договоренность о том, что азербайджанские войска остановятся. Я честно говоря думал, что вопрос решен. Позвонил в Ереван и вдруг услышал: <нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда азербайджанские войска дошли>: Я говорю, ну, а что будете делать, опять та же самая фраза: <Будем сражаться>:Ну послушайте, сейчас через несколько дней, они выйдут в тыл к вашим укреплениям в районе Агдама и все закончится. Вы понимаете? Да. И что будете делать - будем сражаться. Ладно:

Ну и все получилось так, как получилось. В конечно итоге, мы все-таки договорились с Азербайджаном, что после выхода на линии Шуши и сам Шуши боевые действия будут остановлены. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и вводе наших миротворцев>, - заявляет российский лидер.

Владимир Путин обращает внимание на следующий <очень важный момент> - правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на этом заявлении. <Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Не буду говорить почему. Азербайджан считал, что в этом нет необходимости, но а подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому повторяю, весь статус миротворцев был основан исключительно на этом заявлении. И права миротворцев заключались только в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все. У миротворцев никаких других прав там не было. Такое зыбкое состояние продолжалось определенное время>, - отметил он.