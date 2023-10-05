Четверг, 5 Октября 2023 20:25

АрмИнфо. В испанской Гранаде стартовала четырехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом на своей странице в написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне азербайджанские СМИ сообщили, что бакинский лидер отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября. Сообщалось, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Баку не устраивает проармянская позиция Парижа, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечалось также, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции. <Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия>, - отмечали СМИ.

Несмотря на это, накануне вечером армянский премьер подтвердил свой визит в Гранаду. Пашинян выразил сожаление в связи с тем, что <поворотный> документ> не будет подписан. По его словам, армянская сторона до последнего момента верила в эту возможность. <Мы были настроены очень конструктивно, поскольку считали, что есть возможность подписать поворотный документ. Надеемся, что тот концептуальный документ, который лежит на столе, будет подписан в удобное время. Я готов его подписать>, - заявил премьер РА. Как указал глава армянского кабмина, указанный документ отвечает интересам стран региона.