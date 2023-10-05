Четверг, 5 Октября 2023 17:49

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились 5 октября на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

<Во время нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты>, - говорится в тг-канале президента Украины