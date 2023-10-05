Четверг, 5 Октября 2023 17:48

АрмИнфо.В Армении с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняли информацию о визите делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах, и опубликованный по его "итогам" пресс-релиз. Об этом говорится в комментарии МИД РА по визиту миссии ОООН в Арцах.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что министр иностранных дел Республики Армения 2 октября на встрече с главами аккредитованных в РА дипломатических миссий и представителями международных институтов, состоявшейся в Министерстве иностранных дел уже высказался по этому поводу.

"Прежде всего, следует отметить, что визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан не может считаться межведомственной ознакомительной миссией и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества. Более того, визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки, Нагорный Карабах был полностью лишен коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт деарменизации Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как народ оставил родные поселения, могилы своих родственников и многовековое культурное и религиозное наследие", - подчеркнули в МИД РА.

В этом ключе официальный Ереван напомнил, что с момента блокировки Кашатагского (Лачинского) коридора, армянская сторона на протяжении нескольких месяцев взаимодействовала с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и другими подразделениями Секретариата ООН, призывая к отправке межведомственной миссии Организации по установлению фактов в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, возникшей в результате блокады Арцаха, а также для реагирования на гуманитарные потребности его населения.

"Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч с Генеральным секретарем ООН.

Многие международные правозащитные организации, независимые юристы, исследователи геноцида выразили обеспокоенность онтологическими опасностями, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха, указав на риски уголовных преступлений. Единственная гуманитарная организация, присутствующая в Нагорном Карабахе, Международный комитет Красного Креста, в своем сообщении выразила обеспокоенность тем, что не может оказать гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор. Все эти отчеты и оценки, которые также показали явное игнорирование провозглашенных ООН обязательств " никого не оставить позади", показали серьезность ситуации, которая, по сути, была проигнорирована Всемирной организацией", - подчеркнули в МИД Армении.

При этом официальный Ереван назвал предвзятым отчет ООН, составленный по итогам визита миссии. "Пресс-релиз после визита носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах. Он не содержит никаких упоминаний о многочисленных жертвах и ранениях, вызванных крупномасштабным нападением Азербайджана, атаками на гражданскую инфраструктуру, блокаде Лачинского коридора на протяжении более 9 месяцев и возникшем в результате гуманитарном кризисе, похищении граждан азербайджанскими спецслужбами с незаконного КПП возле моста Хакари и другие факты, известные международным партнерам.

Визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан был использован Баку для продвижения своих пропагандистских идей и легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий.

Армения ожидает от ООН четкого ответа на этнические чистки в Нагорном Карабахе, грубые нарушения фундаментальных прав человека народа Нагорного Карабаха и международного гуманитарного права, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН", - подытожили в МИД Армении.

Отметим, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян.

"Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН.

Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных".

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен"

На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминал первоапрельскую шутку, чем реальный непредвзятый отчет с места событий.