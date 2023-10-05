Arminfo.info



 Четверг, 5 Октября 2023 17:48
Марианна Мкртчян

МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии

МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии

АрмИнфо.В Армении с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняли информацию о визите делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах, и опубликованный по его "итогам" пресс-релиз. Об этом говорится в комментарии МИД РА по визиту миссии ОООН в Арцах.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что министр иностранных дел Республики Армения 2 октября на встрече с главами аккредитованных в РА дипломатических миссий и представителями международных институтов, состоявшейся в Министерстве иностранных дел уже высказался по этому поводу.

"Прежде всего, следует отметить, что визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан не может считаться межведомственной ознакомительной миссией и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества.  Более того, визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки, Нагорный Карабах был полностью лишен коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт деарменизации Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как народ оставил родные поселения, могилы своих родственников и многовековое культурное и религиозное наследие", - подчеркнули в МИД РА.

В этом ключе официальный Ереван напомнил, что с момента блокировки Кашатагского (Лачинского) коридора, армянская сторона на протяжении нескольких месяцев взаимодействовала с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и другими подразделениями Секретариата ООН, призывая к отправке межведомственной миссии Организации по установлению фактов в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, возникшей в результате блокады Арцаха, а также для реагирования на гуманитарные потребности его населения.

"Этот вопрос неоднократно поднимался во время встреч с Генеральным секретарем ООН.

Многие международные правозащитные организации, независимые юристы, исследователи геноцида выразили обеспокоенность онтологическими опасностями, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха, указав на риски уголовных преступлений. Единственная гуманитарная организация, присутствующая в Нагорном Карабахе, Международный комитет Красного Креста, в своем сообщении выразила обеспокоенность тем, что не может оказать гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор. Все эти отчеты и оценки, которые также показали явное игнорирование провозглашенных ООН обязательств " никого не оставить позади", показали серьезность ситуации, которая, по сути, была проигнорирована Всемирной организацией", - подчеркнули в МИД Армении.

При этом официальный Ереван назвал предвзятым отчет ООН, составленный по итогам визита миссии. "Пресс-релиз после визита носит крайне предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах. Он не содержит никаких упоминаний о многочисленных жертвах и ранениях, вызванных крупномасштабным нападением Азербайджана, атаками на гражданскую инфраструктуру, блокаде Лачинского коридора на протяжении более 9 месяцев и возникшем в результате гуманитарном кризисе, похищении граждан азербайджанскими спецслужбами с незаконного КПП возле моста Хакари и другие факты, известные международным партнерам.

Визит делегации постоянного координатора ООН в Азербайджан был использован Баку для продвижения своих пропагандистских идей и легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий.

Армения ожидает от ООН четкого ответа на этнические чистки в Нагорном Карабахе, грубые нарушения фундаментальных прав человека народа Нагорного Карабаха и международного гуманитарного права, в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН", - подытожили в МИД Армении.

Отметим, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян.

"Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН.

Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия".  Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных".

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен"

На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминал первоапрельскую шутку, чем реальный непредвзятый отчет с места событий.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Чья бы корова мычала, твоя бы молчала: Путин ответил на заявление Мишеля о том, что Россия <предала> армянский народЧья бы корова мычала, твоя бы молчала: Путин ответил на заявление Мишеля о том, что Россия <предала> армянский народ
Пашинян и Зеленский Пашинян и Зеленский "на полях" саммита в Гранаде обсудили двустороннее сотрудничество
МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессииМИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС АрменииВражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении
Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей АрцахаЗампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного КарабахаПосол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
ЕСПЧ представил ряд  решений в пользу Республики АрменияЕСПЧ представил ряд  решений в пользу Республики Армения
В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-АрменияВ Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в ГранадеВырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
Надеюсь, удастся организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе - БоррельНадеюсь, удастся организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе - Боррель
Европарламент принял резолюцию, которой в числе прочего предлагается ввести санкции в отношении Азербайджана за агрессию против АрцахаЕвропарламент принял резолюцию, которой в числе прочего предлагается ввести санкции в отношении Азербайджана за агрессию против Арцаха
В Москве рассказали об участи  МГ ОБСЕВ Москве рассказали об участи  МГ ОБСЕ
Константин Затулин: дни российских миротворцев в Нагорном Карабахе сочтеныКонстантин Затулин: дни российских миротворцев в Нагорном Карабахе сочтены
Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороныДепутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
В Госдепе США приняли к сведению факт отказа Алиева от поездки в ГранадуВ Госдепе США приняли к сведению факт отказа Алиева от поездки в Гранаду
Совет старейшин Еревана внес законодательные уточнения в процедуру избрания мэраСовет старейшин Еревана внес законодательные уточнения в процедуру избрания мэра
Депутат: власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государстваДепутат: власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государства
Human Rights Watch: Партнеры Азербайджана должны настаивать на отправке международной мониторинговой миссии в Нагорный КарабахHuman Rights Watch: Партнеры Азербайджана должны настаивать на отправке международной мониторинговой миссии в Нагорный Карабах
Нагрузки станет меньше, а зарплаты - больше, заверили учителей в армянском кабминеНагрузки станет меньше, а зарплаты - больше, заверили учителей в армянском кабмине
Депутат: Демарш президента Азербайджана означает, что Баку не удовлетворится одним лишь АрцахомДепутат: Демарш президента Азербайджана означает, что Баку не удовлетворится одним лишь Арцахом
ЕС предоставит Армении 11 млн евро на продолжение реформ в правовой системеЕС предоставит Армении 11 млн евро на продолжение реформ в правовой системе
АРФД: В XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народаАРФД: В XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народа
США должны уделять приоритетное внимание вопросу о привлечении Азербайджана к ответственности- сенаторСША должны уделять приоритетное внимание вопросу о привлечении Азербайджана к ответственности- сенатор
Бывший министр обороны РА объявил о создании политического движения, направленного <на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов>Бывший министр обороны РА объявил о создании политического движения, направленного <на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов>
Евродепутаты намерены призвать страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном КарабахеЕвродепутаты намерены призвать страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе
Госдеп: Встреча в Стамбуле была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном КарабахеГосдеп: Встреча в Стамбуле была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе
Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении госсредств и отмывании денегЭкс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении госсредств и отмывании денег
Али Акбар Ахмадиян азербайджанскому чиновнику: Иран не приемлет притязаний по Али Акбар Ахмадиян азербайджанскому чиновнику: Иран не приемлет притязаний по "Зангезурскому коридору"
Стало известно, в каких Стало известно, в каких "преступлениях" обвиняется Араик Арутюнян
Артак Бегларян: Вчера последние официальные лица во главе с президентом Шахраманяном покинули Республику АрцахАртак Бегларян: Вчера последние официальные лица во главе с президентом Шахраманяном покинули Республику Арцах
Армянский дипломат: Реакция органов ООН на агрессию Азербайджана в отношении Арцаха не может считаться удовлетворительнойАрмянский дипломат: Реакция органов ООН на агрессию Азербайджана в отношении Арцаха не может считаться удовлетворительной
Канцлер Германии в беседе с президентом Азербайджана подчеркнул недопустимость применения военной силыКанцлер Германии в беседе с президентом Азербайджана подчеркнул недопустимость применения военной силы
Депутат: с военно-политической точки зрения ситуация в регионе продолжает оставаться тяжелойДепутат: с военно-политической точки зрения ситуация в регионе продолжает оставаться тяжелой
Раиси Еревану и Баку: Раиси Еревану и Баку: "Зангезурский коридор" представляет собой платформу для присутствия НАТО в регионе
Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена ВарданянаБолее 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна
Прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против  бывшего мэра ГюмриПрокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против  бывшего мэра Гюмри
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
МИД  Армении осудил акт вандализма в отношении синагоги в ЕреванеМИД  Армении осудил акт вандализма в отношении синагоги в Ереване
МИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций БакуМИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций Баку
Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьерНеобходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьер
Глава МИД Армении: альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако...Глава МИД Армении: альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако...
Никол Пашинян: Глобальное положение Армении зависит не только от правительства страныНикол Пашинян: Глобальное положение Армении зависит не только от правительства страны
Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - ПашинянУтверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - Пашинян
Председатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это ещеПредседатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это еще
Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>
Гнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областяхГнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областях
Кремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного КарабахаКремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ваш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС ПашинянВаш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС Пашинян
Захарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного КарабахаЗахарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха
Швейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного КарабахаШвейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного Карабаха
Москва: Принятие Арменией Римского статута является частью общего тренда по дистанцированию от РоссииМосква: Принятие Арменией Римского статута является частью общего тренда по дистанцированию от России
Захарова резко ответила Катрин Колонне: Не Франции говорить об обязательствахЗахарова резко ответила Катрин Колонне: Не Франции говорить об обязательствах
Москва: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игрыМосква: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игры
Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИПрезидент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
В Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусстваВ Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусства
В Москве прокомментировали будущее РМК в Арцахе и российской базы в ГюмриВ Москве прокомментировали будущее РМК в Арцахе и российской базы в Гюмри
Захарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских  - это удар по демократииЗахарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских  - это удар по демократии
В Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с ПашиняномВ Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с Пашиняном
ANCA призвало кандидатов в президенты США призвать к ответственности Джо Байдена за финансирование геноцидального режима АлиеваANCA призвало кандидатов в президенты США призвать к ответственности Джо Байдена за финансирование геноцидального режима Алиева
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
Брэд Шерман призвал США вооружить АрмениюБрэд Шерман призвал США вооружить Армению
Арцах должен стать новой миссией армянского народа,  в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - экспертАрцах должен стать новой миссией армянского народа,  в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцидаМэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президентаРеспублика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасностьВ Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с АзербайджаномДепутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном КарабахеООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в АрцахеДжо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу АрцахаПрезидент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушкиЭксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированностиПашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальностьЭксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>Возбуждено уголовное дела в связи с потасовкой между депутатами правящей партии и родственниками погибших солдат в <Ераблуре>
Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола ПашинянаАрмяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в МосквуКонстантин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву