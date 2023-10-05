Четверг, 5 Октября 2023 17:41

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 30, 31 в кв. “Норашен”, 16-ая улица Шаумяна, жилые дома на улице Гоша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 22 на улице Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 164-183 и жилые дома 209, 211 на улице Хоренаци, частные дома 65-83 на улице Сасунци Даивда, частные дома 1-16 на улице Торомоняна;

11:00-17:00 жилые дома 2, 2а на улице Туманяна, жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице исаакяна, жилые дома 39, 41, 43, 45, 45а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Эребуни” (односторонне), частные дома 166-396 в кв. “Норагюх”, частные дома 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, 8- 39 на 39-ой улице, жилые дома 14-14/11 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 112-118 на улице Аветисяна, жилой дом 11 на улице Папазяна, жилые дома 119-121 на улице Амбардзумяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 15-54/2 на улице Улнеци, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида,

в Армавирской области:

10:30-16:00 села Аргаванд и Тандзут;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Какавадзор, Агаракаван, Верин Базмаберд, Неркин Базмаберд, Диан, Орхан, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Верин Саснашен, Неркин Саснашен и Партизак;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00 частично улицы Сероба Ахбюра, Салакит, Гукасян в городе Арарат; частично села Покр Веди и Шагап;

10։30-12։30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Гер-Гер и Малишка;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1-6, 8 на улице Ширака, жилые дома 3, 5, 5/1, 8 на улице Ереванян, улицы Гагарина, Теряна, Эребуни, Азатамартикнери, Шинарарнери, Газаряна, Кнунянц, Туманяна, Налбандяна, частично улицы Ованнисяна, Сафаряна, Чаренца, Шираза, Арапня в городе Егвард;

11:00-16:30 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34-37, квартал “Муш”, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Аветисяна, жилые дома 1, 5, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, улица Саргсяна, жилые дома 5, 7, 9 на улице Саргисяна, 1-ый тупик Саргисяна, жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы Арутюняна, Демирчяна, Хачанова, Теряна в общине Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 села Айраванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция компании “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Цовазард, и ЧП “Оник Гаспарян”;

11։00-14։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш-Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть, станции компаний “Виваселл-МТС”, ‘Тим Телеком”, ‘Юком’;

11։00–16:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, предприятие по обработке камня Курнута, воинская часть Курнута в Ахурянском регионе; поселок “Джрашинарарнери”, кварталы “Кати Горцаран”, квартал “Чаншини шенкер', ‘Гюхшин”, “Аци горцаран”, улица Джрашинарарнери, ЗАО “Мердзмосковян”, “Аргик, нефтебаза, компания водопользователей, ООО “Юмс”, “Ахуряни ЧШШ”, газозаправока, бензозаправка “Лао”, ООО “Агросервис”, компания ‘Харисх”, хлебный завод Ахуряна, компания автотехобслуживания, оздоровительный центр “Ахуряни мор ев манкан”, Ахурянское отделение Полиции РА, военный комиссариат Ахуряна.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 частные дома на 1-ом переулке улицы Араратян, частные дома на 1-ом и 4-ом переулках пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 28, 28/1, 28/2 на улице Вардананца, жилой дом 15 (“Авиатранс”) на пр. Маштоца, жилые дома 8/25, 22/2, 24/2 на 1-омтупике Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Давида Анахта;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Баграмян, Айгек, Норакерт, Амберд, Лернамердз, Агавнатун, Цахкаландж, Арагац, Айтах и Ферик;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 кварталы “Варои Дзорак”, ‘Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна в городе Аштарак;

11:00-17:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Кош, Уджан, Верин Сасуник, Аван, Лернарот, Аруч, Шамирам, Дпреванк;

в Араратской области:

10։00-11։00 частично село Арарат;

10։00-12։00 частично село Овташат;

10։00-13։00 частично села Суренаван, Таперакан, Урцадзор;

10։30-12։30 частично улица Шаумяна в городе Арташат;

11։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улицы Мясникяна, Исакова, Шаумяна, котельное хозяйство, санаторий “Джермук Ашхар”, столовая и чайная “Чопануги-1” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично село Вохчаберд, частные дома Дзорахбюра, Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Джрвеж;

12։30-16։30 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Зовк джур”, асфальтовый завод Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։30-14։30 село Агардзин;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви, Мгарт;

в Ширакской области:

11:00-17:00 территория и училище, прилегающие к Дзоракапу, в городе Маралик; села Дзитанков, Караберд, Ланджик, Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Нор Астхаберд;

10:00-12:30 улицы Арташеса, Гарегина Нжде, Мовсеса Хоренаци, Вардана Мамиконяна, Юрия Бахшяна в городе Горис;

11:00-14:00 село Тандзатап;

11:00-16:30 улицы Гарегина Нжде, Давида Бека, Вардана Мамиконяна в городе Горис.