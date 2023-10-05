Четверг, 5 Октября 2023 17:08

АрмИнфо.Министр экономики Армении Ваан Керобян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе возможности реализации промышленных кооперационных проектов и инвестиционных программ.

В ходе встречи Керобян придал важность расширению экономических отношений между странами и увеличению товарооборота.

В свою очередь Болат Иманбаев представил министру государственную политику Казахстана в экономической сфере и ее приоритетные направления. Дипломат высоко оценил достижения экономики Армении, зарегистрированные за последние годы, а также значительный рост товарооборота между Арменией и Казахстаном.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-августе 2023 года вырос на 87,2%, составив $49.8 млн. При этом экспорт увеличился в 4.4 раза до $35.2 млн., при спаде импорта на 21% до $14.6 млн.