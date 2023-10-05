Четверг, 5 Октября 2023 16:58

АрмИнфо.Те, кто радуются арестам Рубена Варданяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна и Давида Манукяна, - это люди, лишенные элементарного национального достоинства. С таким заявлением выступил зампредседателя партии "Армянский национальный конгресс" первого президента РА Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян.

"Какое бы мнение они ни имели о задержанных или какие бы разногласия с ними ни были, с этой почтенной злобой они объединяются с азербайджанским государством, построенным Алиевым и основанным на системной армянофобии.

Единственная цель этого малодушного поведения Алиева - сломить дух армян даже после того, как армяне Арцаха уже не создают никаких проблем для Азербайджана. Уже один этот шаг показывает, что Алиев даже не думает о мире с армянами", - отметил Зурабян.

При этом политик добавил, что если это поведение Алиева имеет как-то объяснение, то поведение тех, кто ликует в Армении - нет, если только они не являются агентами Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.