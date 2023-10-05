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АрмИнфо.Те, кто радуются арестам Рубена Варданяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна и Давида Манукяна, - это люди, лишенные элементарного национального достоинства. С таким заявлением выступил зампредседателя партии "Армянский национальный конгресс" первого президента РА Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян.
"Какое бы мнение они ни имели о задержанных или какие бы разногласия с ними ни были, с этой почтенной злобой они объединяются с азербайджанским государством, построенным Алиевым и основанным на системной армянофобии.
Единственная цель этого малодушного поведения Алиева - сломить дух армян даже после того, как армяне Арцаха уже не создают никаких проблем для Азербайджана. Уже один этот шаг показывает, что Алиев даже не думает о мире с армянами", - отметил Зурабян.
При этом политик добавил, что если это поведение Алиева имеет как-то объяснение, то поведение тех, кто ликует в Армении - нет, если только они не являются агентами Азербайджана.
Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.
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|Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
|Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
|ЕСПЧ представил ряд решений в пользу Республики Армения
|В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
|Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
|Надеюсь, удастся организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе - Боррель
|Европарламент принял резолюцию, которой в числе прочего предлагается ввести санкции в отношении Азербайджана за агрессию против Арцаха
|В Москве рассказали об участи МГ ОБСЕ
|Константин Затулин: дни российских миротворцев в Нагорном Карабахе сочтены
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|В Госдепе США приняли к сведению факт отказа Алиева от поездки в Гранаду
|Совет старейшин Еревана внес законодательные уточнения в процедуру избрания мэра
|Депутат: власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государства
|Human Rights Watch: Партнеры Азербайджана должны настаивать на отправке международной мониторинговой миссии в Нагорный Карабах
|Нагрузки станет меньше, а зарплаты - больше, заверили учителей в армянском кабмине
|Депутат: Демарш президента Азербайджана означает, что Баку не удовлетворится одним лишь Арцахом
|ЕС предоставит Армении 11 млн евро на продолжение реформ в правовой системе
|АРФД: В XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народа
|США должны уделять приоритетное внимание вопросу о привлечении Азербайджана к ответственности- сенатор
|Бывший министр обороны РА объявил о создании политического движения, направленного <на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов>
|Евродепутаты намерены призвать страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе
|Госдеп: Встреча в Стамбуле была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе
|Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении госсредств и отмывании денег
|Али Акбар Ахмадиян азербайджанскому чиновнику: Иран не приемлет притязаний по "Зангезурскому коридору"
|Стало известно, в каких "преступлениях" обвиняется Араик Арутюнян
|Артак Бегларян: Вчера последние официальные лица во главе с президентом Шахраманяном покинули Республику Арцах
|Армянский дипломат: Реакция органов ООН на агрессию Азербайджана в отношении Арцаха не может считаться удовлетворительной
|Канцлер Германии в беседе с президентом Азербайджана подчеркнул недопустимость применения военной силы
|Депутат: с военно-политической точки зрения ситуация в регионе продолжает оставаться тяжелой
|Раиси Еревану и Баку: "Зангезурский коридор" представляет собой платформу для присутствия НАТО в регионе
|Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна
|Прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против бывшего мэра Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД Армении осудил акт вандализма в отношении синагоги в Ереване
|МИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций Баку
|Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьер
|Глава МИД Армении: альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако...
|Никол Пашинян: Глобальное положение Армении зависит не только от правительства страны
|Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - Пашинян
|Председатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это еще
|Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>
|Гнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областях
|Кремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Ваш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС Пашинян
|Захарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Швейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного Карабаха
|Москва: Принятие Арменией Римского статута является частью общего тренда по дистанцированию от России
|Захарова резко ответила Катрин Колонне: Не Франции говорить об обязательствах
|Москва: До судьбы жителей Нагорного Карабаха ЕС и США дело не было никогда - это только часть их антироссийской политической игры
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|В Армении находится делегация Авиньонского фестиваля: В рамках High Fest прошла первая дискуссия о вызовах в области исполнительского искусства
|В Москве прокомментировали будущее РМК в Арцахе и российской базы в Гюмри
|Захарова: Перекрытие трансляции альтернативных источников информации в Армении, в том числе и российских - это удар по демократии
|В Москве назвали суверенным правом Азербайджана решение Алиева не ехать в Гранаду на встречу с Пашиняном
|ANCA призвало кандидатов в президенты США призвать к ответственности Джо Байдена за финансирование геноцидального режима Алиева
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