Четверг, 5 Октября 2023 16:56

АрмИнфо. 5 октября текущего года Европейский суд по правам человека опубликовал одно решение и принял три решения в пользу Республики Армения. Об этом говорится в сообщении офиса по международным правовым вопросам РА.

В частности, как отмечает источник, в деле <Гурбанов против Армении>, в котором говорилось о предполагаемых задержках с возвращением Арменией в Азербайджан тела сына заявителя (солдата спецподразделения ВС Азербайджана), ЕСПЧ зафиксировал, что Армения не допустила нарушения статьи 8 Международной Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 14 (запрет на дискриминацию), а иск заявителя, поданный по статье 3 (запрет пыток), был признан ЕКПЧ как неприемлемый.

По делу Аскерова и Веселова против Армении, которое касалось предполагаемых нарушений конвенционных прав азербайджанских диверсантов Гулиева и Аскерова, жалоба была признана неприемлемой в полном объеме. В данном случае ЕСПЧ установил, что Аскеров и Гулиев, осужденные в Нагорном Карабахе, не находились в такой абсолютной изоляции, чтобы лишать их контакта со своими супругами. С ними обращались так же, как и с остальными осужденными. Более того, их не лишили возможности предъявить доверенность своим родственникам или любому правозащитнику для обращения в ЕСПЧ.

В делах <Алиев против Армении> и <Аллахвердиев против Армении>, в которых говорилось о предполагаемых нарушениях ряда конвенционных прав заявителей, включая право на собственность, во время четырехдневной войны в апреле 2016 года, ЕСПЧ признал жалобы как неприемлемые в связи с предполагаемыми нарушениями, имевшими место во время активных военных действий.

Дела <Акопян против Азербайджана> и <Оганян против Азербайджана> также были признаны неприемлемыми по тем же основаниям.