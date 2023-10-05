Четверг, 5 Октября 2023 16:54

АрмИнфо. "Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, и региональную повестку мира. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В этом ключе он заверил, что "Азербайджан является автором многих мирных инициатив, включая мирный договор", правда не уточнил каких.

Далее, Гаджиев обвинил Францию в "предвзятости и проведении милитаристской политики", которая якобы наносит ущерб региональному миру и стабильности, ставит под угрозу политику ЕС на Южном Кавказе.

Затем он всё же признал, что Алиев не поехал в Гранаду, так как Турции не дали возможность участвовать в формате пяти (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия).

"Мы также были сторонниками участия во встрече в таком формате Испании в качестве принимающей стороны. Неверно представлять это как отказ Азербайджана от контактов или переговоров с Арменией, что делают некоторые международные медиа-ресурсы. Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении в ближайшее время. Азербайджанская сторона также поддерживает прямой и двусторонний диалог и переговоры по мирному договору и процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

Отметим, что 5 октября в Гранаде должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, однако, 4 октября стало известно, что Ильхам Алиев отказался ехать на эту встречу. Одной из причин называется отказ Европы подтвердить участие во встрече президента Турции.