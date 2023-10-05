Четверг, 5 Октября 2023 15:05

АрмИнфо. Формальное решение о судьбе Минской группы по Нагорному Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о будущем МГ на фоне последних событий в регионе, она указала, что "зеленый свет" Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху (МГ) дали итоговые документы дополнительной встречи Совета СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), как тогда называлась Организация, от 24 марта 1992 года. Позднее, 6 декабря 1994 года, СМИД ОБСЕ в Будапеште учредил постоянно действующий формат сопредседателей Минской группы. Захарова напомнила, что с января 1997 года ими являются Россия, США и Франция.

"24 февраля 2022 года по инициативе Парижа, тут же поддержанной Вашингтоном, французский и американский сопредседатели самовольно (то есть без одобрения со стороны СМИД ОБСЕ), без каких-либо консультаций и даже объяснения причин отказались от взаимодействия с российским коллегой", - сказала она РИА Новости/

"Тем самым США и Франция грубо нарушили возложенные на них от имени ОБСЕ обязанности и в угоду собственным интересам предали забвению нужды и чаяния государств и народов региона", - добавила она.

По ее словам, "исключительно по вине западного сопредседательства во многом уникальный механизм Минской группы прекратил работу задолго до публикации 28 сентября указа" о ее роспуске.

"Причины своего вопиющего демарша Вашингтон и Париж не отважились назвать нам до сих пор", - сказала Захарова.

"Что касается судьбы Минской группы, то формальное решение на этот счет уполномочен принимать международный институт, который ее создал, а именно - СМИД ОБСЕ",- заключила Захарова.