Четверг, 5 Октября 2023 13:27

АрмИнфо. То, что бывший министр обороны РА Аршак Карапетян обвиняет власти Армении в предательстве, является новостью, поскольку он длительный период времени был членом правящей команды. Об этом 5 октября на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян. .

Он отметил, что пока неизвестно, какие идеи родились у Карапетяна и почему свои оценки он решил озвучить сегодня. <Честно говоря, для меня лично, ответы на эти вопросы являются второстепенными, в которые я бы не хотел вдаваться>, - отметил Абрамян, добавив в то же время, что не удивляется тому, что тот или иной политический или общественный деятель характеризует действующую в Армении власть как предательскую. Тем более, что сама власть уже не удивляется этому. "Странно то, что бывший министр обороны долгое время молчал, а теперь решил заговорить. Он молчал даже тогда, когда был уволен со своего поста, тем более, что являлся носителем конфиденциальной информации. <Я не собираюсь вникать в отношения между Карапетяном и Пашиняном. Если он представит доказательства своих слов, общественность будет только рада этому>, - отметил Абрамян.

Коснулся он и вопроса о бывшем государственном министре Арцаха Рубене Варданяне, который, по словам экс-министра обороны, был арестован по просьбе Никола Пашиняна, который испугался появления последнего в Армении. <Если у Аршака Карапетяна имеются такие данные, то он должен прямо об этом указать. Возможно, что имеются люди, которые смогут это подтвердить, но я на данный момент воздержусь от каких-либо комментариев>, - сказал Абрамян.

В свою очередь, депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, комментируя заявление Аршака Карапетяна, заметил, что в 2018 году многие поверили Николу Пашиняну, но почему бывший министр выступил с подобным заявлением является предметом для предположений. <Если вы обратили внимание на сообщения МО Армении, то не могли не обратить внимание на тот факт, что 32 года в них звучала мысль о том, что <ответным огнем с армянской стороны активность противника была подавлена>. Сегодня звучат лишь факты об обстрелах, об ответных действиях - ни слова>, - отметил парламентарий.

Отвечая на тот же вопрос относительно бывашего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна, который, по словам экс-министра обороны, был арестован по просьбе Никола Пашиняна, Хачатрян заметил, что задерживаются и арестовываются все противники Пашиняна, все те, кто критиковал его политику. <Извините, но я в случайности не верю>, - сказал Хачатрян.

Между тем, касаясь того же вопроса, депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Арман Егоян выразил недоумение заявлением Карапетяна о <сдаче> Рубена Варданяна властям Азербайджана Николом Пашиняном. Его "обидело" также то, что Карапетян обратился к армянству на русском языке, хотя известно, что Карапетян обратился и на армянском, и на русском языках. "И мне нечего комментировать это заявление>, - отметил парламентарий.

Напомним, что бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян объявил о создании политического движения, направленного на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов. В своем видеообращении он подчеркнул, что движение преследует цель создания надежной и безопасной системы, позволяющей сохранить армянскую государственность.

Карапетян вновь заверил граждан в серьезности своих намерений, о чем общественность убедится в самое ближайшее время. Ссылаясь на свои достоверные источники, Карапетян отметил, что глава армянского правительства, боясь потерять свое кресло, обратился к Азербайджану с просьбой не пропускать в Армению бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна.

Экс-министр отметил, что противник не остановится, и продолжит политику по уничтожению армянства. Одним из таких проявлений он, в частности, указал на стравливание армянского народа с русским. Карапетян подчеркнул, что миротворческую операцию в Нагорном Карабахе нельзя назвать успешной, но во имя будущего нельзя допустить, чтобы Азербайджан привлек на свою сторону исторических союзников Армении. "Призываю руководство России более жестко пресекать попытки уничтожить армянский народ и его государственность", - отметил Карапетян. Экс-министр добавил, что предательство интересов Армении нынешними властями страны и угроза самому существованию республики вынуждает его объявить о начале политической борьбы.