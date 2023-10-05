Четверг, 5 Октября 2023 13:26

АрмИнфо. В Госдепе США приняли к сведению факт отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия в предлагаемой встрече в Гранаде. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепа Ведант Патель на просьбу прокомментировать факт отказа Алиева от встречи с премьером Армении в Гранаде.

"Однако мы постоянно ясно заявляли, что диалог между Арменией и Азербайджаном необходим для разрешения этого давнего конфликта. Это то, чем Госсекретарь и другие присутствующие здесь продолжают активно заниматься, и мы продолжим над этим работать", - добавил дипломат.

При этом он ушел от ответ на вопрос, планирует ли СШР оказать военную помощь Армении, как это собирается сделать Франция, лишь еще раз подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему верит, что диалог между Арменией и Азербайджаном по-прежнему невероятно важен для поиска достойного и прочного мира на Южном Кавказе. "Именно поэтому госсекретарь лично занимался этим, продолжая общаться с коллегами и собеседниками в обеих странах", - отметил Патель.

Дипломат также в очередной раз выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Арцаха, в ответ на просьбу рассказать о целях встречи представителей России, ЕС и США в Турции за несколько дней до азербайджанской агрессии против Арцаха

"В целом, это ситуация, которая нас по-прежнему глубоко беспокоит. Мы, конечно, обеспокоены ситуацией после недавних военных действий, в результате которых более 100 000 этнических армян бежали из Нагорно-Карабахского региона в Армению, и мы внимательно следим за ситуацией на местах. Конечно, мы по-прежнему обеспокоены и уделяем пристальное внимание гуманитарным последствиям. Вот почему - одна из причин, по которой состоялась эта встреча", - резюмировал он.

Отметим, что 5 октября в Гранаде должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, однако, 4 октября стало известно, что Ильхам Алиев отказался ехать на эту встречу. Одной из причин называется отказ Европы подтвердить участие во встрече президента Турции.